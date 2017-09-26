Шесть человек погибли при столкновении экскурсионного автобуса с грузовиком в России

В Краснодарском крае на трассе М-4 "Дон" в районе поселка Молькино при столкновении экскурсионного автобуса с припаркованным грузовиком погибли шесть человек и еще 24 были госпитализированы.

Сообщение об аварии поступило около 01.00 по Киеву. По предварительным данным ГУМВД по краю, экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовиком, пишет korrespondent.net

По информации Южного регионального центра МЧС, автобус King Long следовал из Адлера в Нижний Новгород.