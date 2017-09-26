Названы самые дорогие бренды мира

Компании Apple, Google и Microsoft возглавили рейтинг самых дорогих брендов мира в 2017 году, говорится в отчете Interbrand о 100 ведущих брендах мира.

"Бренды Apple, Google и Microsoft пятый год сохраняют лидерство по стоимости бренда", - говорится в сообщении.

Согласно отчету, стоимость лидера рейтинга - бренда Apple повысилась на 3%, до $184,15 млрд. Google прибавил за год 6%, до $141,70 млрд, а бренд Microsoft, занимающий третье место, подорожал за год на 10%, до почти $80 млрд.

Кроме того, в десятку самых дорогих брендов вошли Coca-Cola ($69,3 млрд), Amazon ($64,8 млрд), Samsung ($56,2 млрд), Toyota ($50,3 млрд), Facebook ($48,2 млрд), Mercedes ($47,8 млрд) и IBM ($46,8 млрд).

Также Facebook стал самым быстрорастущим брендом, за год увеличив свои показатели на 48%, сообщает korrespondent.net