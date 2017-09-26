Украинец пытался незаконно ввезти более 20 iPhone 8 в страну

Работники Государственной фискальной службы в аэропорту Борисполь изъяли в гражданина Украины 21 мобильный телефон iPhone 8, который незаконно перемещали через таможенную границу. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Работники Государственной фискальной службы в аэропорту Борисполь изъяли в гражданина Украины 21 мобильный телефон iPhone 8, который незаконно перемещали через таможенную границу. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, гражданин Украины, прилетевший из США транзитом через Германию, пытался ввезти 11 мобильных телефонов iPhone 8 Plus и 10 мобильных телефонов iPhone 8 с нарушением таможенных правил.

Мобильные телефоны были обнаружены во время проверки багажа пассажира с помощью технических средств таможенного контроля, пишет korrespondent.net