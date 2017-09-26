Тушу гигантского загадочного животного обнаружили на Филиппинах

Гигантская туша неизвестного животного найдена на мелководье у города Маасин на Филиппинах. Об этом сообщает Daily Mail.

Местные жители заметили мертвое "морское чудовище" у берега и начали его фотографировать. По данным очевидцев, туша достигала десяти метров в длину и была уже в полуразложившемся состоянии.

Представитель местного бюро рыбных и водных ресурсов Джулиус Альпино отметил, что не смог определить вид животного, поскольку его останки слишком плохо сохранились, пишет РИА Новости

Власти города приняли решение отбуксировать тушу в открытое море, поскольку сочли продукты разложения слишком опасными для местной экологии.



