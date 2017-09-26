Пьяный человек угрожал взорвать здание литовского парламента

Полиция Литвы получила в понедельник ложное сообщение о том, что здание парламента заминировано; звонившим оказался нетрезвый молодой человек, сообщает во вторник пресс-служба департамента полиции.

"В понедельник в 13.56 на единый телефон помощи поступил анонимный звонок о том, что в здании литовского парламента заложена бомба. Инспекторы полиции установили, что ложное сообщение поступило от нетрезвого молодого человека, 1997 года рождения", — говорится в сообщении департамента.

По данным полиции, в крови у обнаруженного звонившего молодого человека оказалось 2,64 промилле алкоголя. После допроса задержанного, утверждает полиция, он был отпущен, сообщает РИА Новости.