Житель Флорешт задержан за попытку изнасилования молодой девушки

31-летнего жителя Флорешт задержали по подозрению в попытке изнасилования.

По данным полиции, он напал на 21-летнюю девушку, избил её, а затем попытался принудить к сексу. Инцидент произошёл 21 сентября в столице. Пока агрессора задержали на трое суток. Известно, что ранее он уже был судим за кражу.

Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.







