В США ребенка бросили у дороги в машине, набитой деньгами

В американском городе Оклахома-Сити, штат Оклахома, был найден месячный ребенок, оставленный матерью на обочине в машине. Легковушка оказалась набитой наличными на сумму 5,5 тысячи долларов. При малыше были также документы, в частности, свидетельство о рождении, сообщает Yahoo!.

Брошенного на обочине малыша обнаружила группа верующих, которая возвращалась из парка развлечений в Оклахоме в пригород, где находилась их церковь. По их словам, ребенок около получаса просидел на жаре в 30 градусов, однако на момент обнаружения чувствовал себя нормально.

Полиция связалась с родственниками матери малыша. Женщину доставили в больницу для обследования. У стражей порядка нет версии, почему американка могла так поступить со своим ребенком.