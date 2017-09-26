Кабан 50 минут преследовал рыбака. ВИДЕО

В Венгрии рыбак Кристоф Фишер едва не стал добычей кабана, когда приехал на свое излюбленное место отдыха на берегу Дуная, вблизи Вишеграда. Через 10 минут после того, как мужчина расположился, чтобы начать рыбачить, он заметил дикого кабана.

Животное сначала наблюдало за ним издалека, а затем попыталось навязать рыбаку свою компанию.

"Когда я вновь обратил на него внимание, он был в трех метрах от меня, в траве, и уверенно приближался. Я оценил возможные действия: или прыгать в воду и плыть, или попытаться обойти его справа", — рассказал позже Кристоф Фишер.

Тогда рыбак решил отвлечь внимание кабана: он бросил в сторону свои бутерброды, а сам бросился через высокую траву к машине. Однако надежды отсидеться в салоне не оправдались: кабан спустя пару минут появился у автомобиля.

Тогда Кристоф тронулся с места, однако дикая свинья все не отставала. По словам мужчины, кабан на протяжении около 50 минут бил его машину, терся о нее, толкал и загораживал дорогу.

В конце концов, рыбаку все-таки удалось отделаться от назойливого преследователя. Он выждал час, а затем вернулся на место несостоявшегося отдыха, чтобы забрать удилища. При этом мужчина с удивлением обнаружил нетронутыми бутерброды, которыми пытался "задобрить" настырного кабана.

Видео этого странного происшествия мужчина снял на видео и позже разместил в Интернете, пишет vesti.ru