Ядовитые лягушки помогут создать новые обезболивающие препараты

Список животных, яд которых уже помог учёным создать новые лекарства, весьма широк. Тут вам пауки, змеи, рыбки и даже улитки. А теперь ещё и лягушки.

Новое исследование в этой области провели учёные из Техасского университета в Остине. Они изучали лягушек, которые используют токсин, известный как эпибатидин (собственно, в честь лягушек-древолазов из рода Epipedobates он и был назван).

Попадая в организм жертвы, это вещество парализует никотиновый ацетилхолиновый рецептор, который передаёт нервные импульсы через синапсы. Эта атака приводит к судорогам, гипертонии и даже смерти. А вот на собственные рецепторы лягушек этот яд не действует, пишет vesti.ru.

Соавтор исследования Ребекка Тарвин (Rebecca Tarvin) поясняет: умение выделять яд и поражать им жертву – это огромное преимущество для животных. Но почему же среди них так мало тех, кто пользуется этой привилегией? Всё дело в выработке резистентности к своему же яду. Такой подарок эволюция делает далеко не всем. Поэтому биологам было интересно, как именно лягушки приобрели устойчивость к своим токсинам.

Учёные решили убить сразу двух зайцев: разгадать давно волнующую их загадку, а также помочь медикам. Дело в том, что эпибатидин уже давно известен как мощное болеутоляющее. На его основе разрабатывалось немало различных препаратов, но пока что ни один из них не был допущен к клиническим испытаниям: слишком много побочных эффектов.

Специалисты собрали образцы тканей 28 различных видов эквадорских лягушек. Некоторые из которых поражали хищников эпибатидином, некоторые использовали другие ядовитые вещества, остальные вообще не были ядовитыми. Авторов интересовал упомянутый выше никотиновый ацетилхолиновый рецептор. Оказалось, что у ядовитых и неядовитых земноводных он работает по-разному.

сами лягушки от такого эффекта себя обезопасили: они развили мутацию в гене, который отвечает за кодирование того самого рецептора. Из 2500 аминокислот, входящих в его состав, у земноводных изменилось всего три, и этого хватило, чтобы яд перестал действовать. Фактически лягушки приобрели иммунитет к своим токсинам. И, что самое интересное, такое приспособление развилось независимо сразу у трёх различных видов ядовитых лягушек.

Авторы надеются, что это исследование поможет создать не только новые эффективные обезболивающие, но и другие препараты – например, для борьбы с никотиновой зависимостью. Научная статья по итогам исследования опубликована в журнале Science.

Поскольку тот же рецептор у людей также участвует в боли и никотиновой зависимости, это исследование может предложить способы разработки новых лекарств для блокирования боли или помощи курильщикам, нарушающим привычку.