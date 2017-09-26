Производитель одежды Levi's при участии отдела инновационных разработок Advanced Technology and Projects (ATAP), входящего в состав Google, выпускает смарт-куртку с функцией ответа на звонки, навигацией, отправкой СМС и управления музыкой на смартфоне. Новинка — Commuter Trucker Jacket — выйдет в эту среду, 27 сентября.
В основе устройства, которое выглядит как обычная джинсовая куртка, лежит Jacquard — спроектированная инженерами ATAP платформа специально для "умной" одежды. Такая ткань работает как тач-сенсор, распознавая жесты — достаточно провести пальцем по чувствительному участку на левой манжете в определенном направлении или дважды коснуться его.
Электроника, вшитая прямо в рукав, соединяется по беспроводной связи с iPhone 6 и более поздними моделями смартфонов Apple (на iOS 10 и выше). Куртку можно безбоязненно стирать в стиральной машине, однако "карман" с Bluetooth-передатчиком нужно предварительно снять.
Новинка рассчитана на городских жителей, фотографов, велосипедистов и других энтузиастов. Она позволяет жестами управлять музыкой на "айфоне" и Android-устройствах (поддерживаются Apple Music, Spotify, Google Play Music, Amazon Music), отвечать на телефонные звонки, прокладывать маршруты и следить за уведомлениями.
В "некоторых магазинах" смарт-куртка Commuter Trucker Jacket станет доступна 27 сентября. В онлайн-магазине Levi's её можно будет купить начиная со 2 октября. Стоит она 350 долларов, пишет vesti.ru.
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авторы DW