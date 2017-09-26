Индонезия: извержение вулкана на Бали неизбежно

Извержение вулкана Агунг на индонезийском острове Бали фактически неизбежно. Как сообщили власти страны, вулканическая активность достигла критической стадии.

Тем не менее, власти Индонезии подчеркивают, что предсказать точное время извержения вулкана невозможно.

С конца прошлой недели на Бали объявлен самый высокий уровень опасности извержения вулкана Агунг.

В понедельник в районе вулкана были зафиксированы сотни подземных толчков.

Более 57 тысяч жителей опасного района уже эвакуированы, сообщает ВВС.

Представитель индонезийского национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо подчеркнул, что вулканическая активность растет, сейсмические толчки учащаются.

"Есть определенная вероятность, что вулкан начнет извергаться, но мы не знаем, когда именно это произойдет", - подчеркнул пресс-секретарь агентства.

Согласно официальным данным, ко вторнику из опасной зоны было эвакуировано 57 428 человек.

Волонтеры помогают местным жителям вывезти скот из опасной территории. Самые популярные курорты на Бали - города Кута и Семиньяк - находятся в 70 км от вулкана Агунг. Пока, как сообщают власти страны, международный аэропорт Бали в Денпасаре работает в обычном режиме.

Несколько стран, в том числе Великобритания, Австралия и Сингапур, предупредили своих граждан, находящихся в Индонезии и собирающихся отправиться в эту страну, о возможной отмене авиарейсов и необходимости эвакуации из опасной территории на острове Бали.

Первые небольшие толчки в районе вулкана сейсмологи начали регистрировать с конца августа. Через несколько дней после регистрации первых толчков стало очевидно, что вулканическая активность нарастает - толчки стали более мощными и частыми.

Тогда власти приняли решение объявить о повышении уровня опасности извержения вулкана. Сначала были эвакуированы жители деревень, находящихся у подножия вулкана Агунг.

Позже власти Индонезии приняли решение о введении 12-километровой запретной зоны вокруг вулкана. Тысячи человек были размещены во временных убежищах в городских центрах и школах.