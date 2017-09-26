Ученые вернули сознание пациенту с "мертвым" мозгом

Ученые из Национального центра научных исследований Франции смогли частично вернуть сознание 35-летнему мужчине, находившемуся в вегетативном состоянии последние 15 лет, передает New Scientist.

Сообщается, что пациенту сделали электрическую стимуляцию блуждающего нерва, который связывает некоторые важные нейронные центры. По расчетам медиков, его стимуляция должна была помочь увеличить активность в областях мозга, отвечающих за сознательную деятельность.

Мужчине соединили блуждающий нерв с электродами на уровне шеи. Спустя месяц после имплантации медики приступили к стимуляции. В целом эксперимент продолжался шесть месяцев, а состояние мозга отслеживалось при помощи позитронно-эмиссионной томографии и электроэнцефалографии.

В итоге врачебных манипуляций пациент начал чаще открывать глаза, реагировать на некоторые просьбы и пытался улыбнуться. При этом в состоянии его мозга был отмечен переход от вегетативного к минимальному сознанию, пишет korrespondent.net