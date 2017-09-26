Двухметровую черепаху вымыло на пляж в Испании

На побережье каталонского города Калелья выбросило огромную черепаху. К тому моменту, как ее нашли люди и их видеокамеры, пресмыкающееся было неживым.

Биологи сообщают, что кожистая черепаха (Dermochelys coriacea) весила примерно 700 кг. Это уже второе гигантское пресмыкающееся на памяти Каталонии: первую, 300-килограммовую, вымыло на пляж в городе Виланова-и-ла-Желтру в начале сентября.

Dermochelys coriacea встречаются крайне редко в Средиземном море. Не больше десятка этих удивительных животных было замечено за 2000 лет, передает The Independent.

Биологи задумались, что появление кожистых черепах на побережье Испании в последнее время может означать, что в Средиземном море таится целое черепаховое гнездо.

Обычно Dermochelys coriacea обитают в тропических водах и у побережья Южной Америки, но иногда заплывают в северные широты. Найденную в Калелье черепаху отправят в Автономный университет Барселоны для исследований, пишет moya-planeta.ru