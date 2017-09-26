Затерянный город Александра Македонского нашли в Ираке по шпионским снимкам ЦРУ

Город, основанный Александром Македонским, согласно преданиям, был волшебным местом, где люди пили вино, а философы распространяли древнюю мудрость. Его считали пропавшим в течение 2000 лет и теперь неожиданно нашли​.



Изображения были обнародованы в 1996 году, однако из-за политической нестабильности в регионе археологи не могли исследовать местность долгое время. Теперь, вооружившись новыми кадрами, снятыми с беспилотников, исследователи установили, что в I и II веках до н.э., в 10 км к юго-востоку от Рании в провинции Сулеймания в Иракском Курдистане существовал город.

Специалисты полагают, что Александр Македонский основал город в 331 году до н.э., а затем жил там вместе с 3000 подданных. Qalatga Darband в переводе с курдского языка звучит как «Замок горного перевала». Он находится на маршруте похода Александра Великого против персидского царя Дария III, пишет moya-planeta.ru

Возможно, основанный Македонским город служил своеобразным местом встречи Востока и Запада.

Местные жители неоднократно находили здесь древние стены и артефакты ушедших эпох. В ходе раскопок археологи нашли памятник, который, вероятно, располагался в храме.

Раскопки начались осенью 2016 года и продлятся до 2020 года. Британский музей и правительство Великобритании намерено помочь Ираку в восстановлении исторических достопримечательностей, разрушенных во время конфликтов.