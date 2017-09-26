Названы самые нездоровые страны мира

Чешская Республика является наименее здоровой страной в мире, свидетельствует рейтинг, подготовленный на основе данных Всемирной организации здравоохранения и опубликованный сайтом Clinic Compare.

Как говорится в публикации, неинфекционные заболевания (НИЗ), такие как болезни сердца, рак и диабет, сегодня являются основной причиной преждевременных смертей, ежегодно убивая более 36 миллионов человек. Большую часть этих состояний вызывает нездоровый образ жизни, в том числе употребление алкоголя, курение и несбалансированное питание.

Данные для этого исследования были получены от Всемирной организации здравоохранения, ЦРУ и Всемирной ассоциации заболеваний легких.

Каждая страна оценивалась по трем факторам: ежегодное потребление алкоголя на человека, ежегодное потребление табака на человека и распространенность ожирения среди населения.

По результатам анализа, Чехия оказалась самой нездоровой страной в мире. Ее граждане оказались одними из наиболее пьющих, с уровнем потребления 13,7 литров чистого алкоголя каждый год. Страна также заняла 11-е место по количеству выкуренных за год сигарет, несмотря на то, что имеет самые строгие законы о покупке и потреблении табака в ЕС.

Восточная Европа стала самым нездоровым регионом в мире, причем 9 из 10 позиций списка заняли страны такие как Словакия, Хорватия и Польша. Россия заняла второе место, в то время как Словения - третье, а ее жители стали 6-м крупнейшим потребителем табачных изделий на планете, выкуривая 2637 сигарет в год.

Соединенные Штаты оказались единственной неевропейской страной, попавшей в первую десятку, так как имеет один из самых высоких показателей ожирения в мире - 35% взрослого населения. Тем не менее, сравнительно низкий уровень потребления табака и алкоголя помешал нации подняться выше в списке, пишет nv.ua

Топ-10 самых нездоровых стран мира:

Чехия Россия Словения Беларусь Словакия Венгрия Хорватия Польша Люксембург Литва и США

Афганистан был назван самой здоровой страной, имея один из самых низких уровней ожирения в мире (2,7% населения). Здесь за год выкуривают всего 83 сигареты и выпиваю одно из наименьших количеств алкоголя в мире из-за введенного запрета на продажу и потребление алкоголя.

Гвинея была названа второй самой здоровой страной, за ней следуют Нигер и Непал.