Первый полет беспилотного такси состоялся в Дубае

В эмирате Дубай прошли первые тестовые полеты беспилотного летающего такси, созданного немецкой компанией Volocopter.

Аппарат напоминает небольшую двухместную кабину вертолета, которая окружена обручем с 18 пропеллерами.

Прототип уже совершил свой первый полет над городом. Пока испытания проводятся без человека на борту, но на испытаниях присутствовал наследный принц Дубая Хамдан бин Мохаммед, который посидел внутри аппарата на земле. В тестовом режиме Volocopter преодолел около 200 метров и держался в воздухе больше 5 минут.

Текущая версия Volocopter на два посадочных места способна находиться в воздухе около 30 минут при скорости полета 50 километрах в час, также заявлена возможность разгона до 100 километров в час. Девять независимых аккумуляторов поддерживают быструю зарядку до 100% за два часа.

На случай чрезвычайных ситуаций в аппарате предусмотрены запасные аккумуляторы, винты и два парашюта, сообщает nv.ua