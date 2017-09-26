Сценарист голливудских фильмов убил украинскую модель, сняв с нее скальп

В штате Калифорния в США в минувшую среду опубликовали результаты судмедэкспертизы, проведенной в рамках расследования уголовного дела о зверском убийстве 30-летней модели, уроженки Украины Яны Касьян.

С женщиной расправился ее гражданский супруг - 36-летний канадец Блейк Лейбел, который писал сценарии для голливудских фильмов. Как следует из медицинских документов, злоумышленник подверг украинскую красавицу жестоким пыткам и снял с нее скальп. Ранее похожий способ убийства Лейбел описывал в своем графическом романе.

Судмедэксперты также пришли к выводу, что злоумышленник буквально рвал зубами лицо жертвы. Следы укусов обнаружены на челюсти потерпевшей, пишет The New York Post. Также убийца сливал кровь из тела жертвы.

По словам судмедэксперта Джеймса Райба, преступник "снял скальп с черепа" жертвы, причем обнаружить содранную кожу так и не удалось. Плоть была содрана до самых костей, сообщает The Independent.

Преступление, похожее на ритуальное убийство, было названо беспрецедентным по жестокости для мирного времени.

Напомним, Яна Касьян жила с Лейбелом в гражданском браке, причем менее чем за месяц до своей смерти модель родила Блейку ребенка, пишет newsru.com





