Энтузиазм и немного креатива: британец прокатился на джакузи из BMW. ВИДЕО

Британский видеоблогер Колин Ферз, известный своими смелыми экспериментами с автомобилями, порадовал своих поклонников очередной оригинальной выходкой.

На этот раз Ферз заполнил водой салон кабриолета BMW 3 серии и поехал на нем по загородной трассе на приличной скорости. Затем британец остановился, добавил в воду некое пенящееся средство и вместе с приятелем включил два садовых пылесоса. Получилась имитация джакузи.

После этого оба уселись в заполненную водой и обильной пеной машину и погнали по дороге, оставляя за собой пенный след. В довершении напарник Ферза на ходу пожарил котлеты на гриле, установленном в багажнике машины, и предложил одну из них водителю на пробу, пишет newsru.com

Видеоролик, запечатлевший эти чудачества, за четыре дня собрал более двух миллионов просмотров.