Румыния перечислила Молдове третий транш кредита

Около 40 миллионов евро (745,3 миллиона леев) перечислила Румыния на счёт Министерства экономики в Национальном банке.

Транш представляет собой третью часть кредита в 150 миллионов евро, который соседнее государство предоставило Молдове.

Первые два транша перевели в августе 2016 года (60 миллионов евро) и в феврале 2017 (50 миллионов евро).

Финансовую помощь используют на статьи, которые предусмотрены бюджетом на 2017 год.

Перевод третьего транша Павел Филип и Клаус Йоханнис обсудили на встрече в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Президент Румынии особо отметил, что властям нашей страны за короткое время удалось многого добиться.



