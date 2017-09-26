Сотрудники полиции задержали на территории Краснодарского края семейную пару, которая подозревается в серии убийств и каннибализме. Из некоторых своих жертв преступники делали заготовки.
Правоохранителям удалось выяснить, что на территории Краснодарского края семья преступников орудовала с 1999 года. Как сообщает телеграм-канал Mash, муж и жена не только похищали, убивали и расчленяли людей, но и делали из человеческой плоти консервы.
На данный момент правоохранители смогли доказать причастность каннибалов к гибели семи человек. Тела убитых уже найдены (пакеты с замороженными останками подозреваемые хранили в холодильнике). При этом сами задержанные уверяют, что их жертвами стали не менее 30 человек, пишет mk.ru
Каннибалов удалось раскрыть при помощи телефона, который ранее потерял глава семейства — в нем обнаружили фотографии, на которых владелец аппарата позировал с отрубленной женской рукой и скальпом. На допросе мужчина заявил, что случайно нашел останки и зачем-то решил сделать с ними селфи.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW