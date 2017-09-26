Ошибочно осужденный в Финляндии кубинец получит 198 тысяч евро компенсации

Кубинский волейболист, ошибочно осужденный в Финляндии за изнасилование, получит от властей страны компенсацию в размере более 198 тысяч евро, сообщает телерадиокомпания Yle.

Суд финского региона Пирканмаа в сентябре 2016 года признал виновными пятерых кубинских волейболистов, обвиняемых в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах. Суд приговорил четверых кубинцев к тюремному заключению на пять лет и одного – к сроку в три с половиной года.

На прошлой неделе суд высшей инстанции смягчил приговоры спортсменов. С одного из граждан Кубы были полностью сняты обвинения. Он успел провести в тюрьме почти год. Компенсация была определена из расчета 500 евро за каждый день, проведенный в тюрьме.

Сам волейболист требовал выплатить ему 350 тысяч евро, пишет РИА Новости

Преступление произошло во время волейбольного турнира, проходившего летом 2016 года в Тампере. Игроки надругались над гражданкой Финляндии в гостинице города, причем речь шла об особой жестокости насильников. Полиция задержала восьмерых игроков сборной, двоих впоследствии отпустили, одного признали невиновным.





