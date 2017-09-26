За 20 дней у украинцев изъяли почти 20 тонн взрывчатки

В Украине 6 сентября стартовали профилактические мероприятия по изъятию из незаконного оборота оружия и взрывчатки. За это время из незаконного оборота изъяли более 600 единиц оружия и 18 тонн взрывчатки, сообщили в Национальной полиции во вторник, 26 сентября.

За это время полиция задокументировала 1,9 тысяч уголовных дел, установила причастных к совершению 176 преступлений в сфере незаконного оборота оружия.

Кроме того, за этот период из незаконного оборота изъяли 672 единицы огнестрельного оружия, более 145 тыс. боеприпасов и 17, 7 тонн взрывчатых веществ, сообщает korrespondent.net

В ходе усиления мер по предотвращению попадания оружия из зоны АТО на блокпостах и стационарных постах полиция проверила почти 211 тыс. автомобилей и изъяла 441 боеприпас, 6 взрывных устройств, 6 единиц огнестрельного оружия и 1 кг взрывчатых веществ.

Также сообщается, что по фактам нарушения правил хранения огнестрельного оружия почти 5 тыс. человек привлекли к административной ответственности.