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Белгород-Днестровскую крепость превратили в Мордор
// фото: dumskaya.net
16:09, 26 Sep 2017
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В сети опубликовали трейлер игры Middle-earth: Shadow of War, где часть сцен снято на территории Белгород-Днестровской крепости.

На фото, опубликованных командой компании Radioaktivefilm, которая проводила съемку ролика, хорошо видна крепость, которая стала антуражем для компьютерной игры, пишет dumskaya.net

События игры основаны на книгах Джона Толкиена и экранизации Питера Джексона. Издателем игры является знаменитая Warner Bros. Interactive Entertaiment.

Ее выпуск запланирован на 10 октября этого года.




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