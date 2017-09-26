Таможенная служба перечислила в госбюджет почти 500 млн. леев за прошлую неделю

На прошлой неделе Таможенная служба обеспечила поступление в бюджет почти 500 млн. леев.

Согласно официальным данным, с 18 по 23 сентября 2017 доходы в государственный бюджет от таможенных поступления составили 482,7 млн. леев, что на 2,7 млн. больше предыдущей недели. Всего было оформлено 10 962 таможенные декларации.

Как сообщает ИНФОТАГ, за указанный период было пресечено 52 попытки нарушения таможенного законодательства Молдовы, которые расследуются специализированными подразделениями Таможенной Службы.

Также было зарегистрировано 54 случая административных правонарушений, в результате которых были наложены штрафные санкции на сумму 156,67 тыс. леев.