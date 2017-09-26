Премьер-министр РМ Павел Филип провел сегодня встречу с министром иностранных дел Республики Кипр Иоаннисом Касулидесом, который находится с рабочим визитом в нашей стране, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по связям и протоколу.
Премьер приветствовал визит дипломата в молдавскую столицу, отметив, что этот визит имеет важное значение для укрепления двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте 25-летия установления дипломатических отношений. В этой связи Павел Филип подчеркнул, что Республика Кипр стала одной из первых стран, признавших независимость Республики Молдова, и все это время поддерживала ее суверенитет и территориальную целостность.
Глава исполнительного форума отметил, что наша страна полностью поддерживает позицию властей Кипра по вопросу о сепаратистской территории на севере страны и выразил убежденность в том, что этот вопрос будет урегулирован путем переговоров, с соблюдением территориальной целостности страны. «Для нас Республика Кипр является примером европейской интеграции и разрешения сепаратистского конфликта», - сказал Павел Филип.
В этой связи премьер-министр отметил формат переговоров «5+2» в урегулировании приднестровского конфликта, подчеркнув, что продвижение переговоров вперед – непростой процесс, когда на территории страны есть иностранные вооруженные силы и боеприпасы. Павел Филип заявил, что на Генеральной ассамблее ООН он попросил включить в повестку дня нынешней сессии специальный пункт о выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова.
Председатель правительства также упомянул о подготовке к саммиту «Восточного партнерства», который пройдет в ноябре этого года, подчеркнув значимость этого форума для нашей страны. Павел Филип заявил, что он хочет, чтобы правительство было оценено по делам: «В ходе встреч с официальными лицами Госдепартамента США и ЕС мы призвали к открытости, постоянному взаимодействию и объективной оценке».
В свою очередь, министр иностранных дел Республики Кипр подчеркнул, что между нашими государствами есть сходство: наличие сепаратистских конфликтов и стремление к европейской интеграции. Глава кипрской дипломатии подчеркнул, что его страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова и ее евроинтеграционные усилия.
В завершение встречи официальные лица выразили готовность к дальнейшему укреплению двустороннего политического, экономического и гуманитарного диалога. Премьер-министр Павел Филип пригласил своего кипрского коллегу совершить визит в нашу страну, пишет МОЛДПРЕС
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авторы DW