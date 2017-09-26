Назван легкий способ повысить эффективность вакцины от гриппа

Для тех, кто боится уколов, нашлось спасение… в улыбке. Прежде чем отправиться на прививку или другую процедуру, где вас ожидает страшная-ужасная игла, постарайтесь сохранить хорошее настроение.

Звучит сомнительно, не правда ли? Однако исследователи из Ноттингемского университета выяснили, что люди, которые перед «иглоукалыванием» испытывали счастье, повышали свой иммунитет. Иначе говоря, прививка от гриппа становилась эффективнее.

Медики объясняют: хорошее настроение стимулирует иммунную систему и помогает ей молниеносно реагировать на попадание вируса в организм при вакцинации, пишет moya-planeta.ru

«Вакцинация —по прежнему самый эффективный способ спастись от болезней, но его действенность напрямую зависит от работы иммунной системы человека», — говорит профессор университета Кавита Ведхара.

Психологические и поведенческие факторы, такие как стресс, физическая активность и даже диета, влияют на то, насколько хорошо функционирует иммунная система. Они же влияют и на эффект от вакцинации.



Чтобы это выяснить, эксперты расспросили 138 добровольцев о том, насколько те были счастливы на протяжении шести недель после вакцинации. Затем ученые рассчитали эффективность инъекции, измерив количество антител в крови через четыре и 16 недель после вакцинации.



Те, кто ощущал счастье в день, когда делалась прививка, имели более высокий уровень антител в крови (на 8-14%), чем менее позитивно настроенные пациенты.



Таким образом, прежде чем получить свою вакцину, попробуйте заняться йогой, посмотреть хорошую комедию или просто-напросто выспаться, передает The Daily Mail.