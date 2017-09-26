Китай инвестирует более 15 млрд долларов в логистику

Китайская интернет-компания Alibaba Group Holding Ltd в течение ближайших пяти лет инвестирует 100 миллиардов юаней (15,2 миллиарда долларов) в развитие инновационных логистических технологий. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщил Прайм со ссылкой на релиз компании.

Отмечается, что инвестиции Китая будут использованы для увеличения объемов исследований и разработок в логистике, а также для развития интеллектуального складирования, интеллектуальной доставки и глобальной логистической инфраструктуры.

В рамках решения об инвестициях в логистику Alibaba также увеличила свою долю в капитале логистической компании Cainiao Smart Logistics Network с 47% до 51%, вложив в ее акции 807 миллионов долларов, сообщает korrespondent.net