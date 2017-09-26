Porsche выпустила сверхбыстрый универсал Panamera

Компания Porsche выпустила мощнейшую модификацию универсала Panamera Sport Turismo - автомобиль Panamera E-Hybrid Turbo, мощность которого составляет 680 лошадиных сил при 850 Н·м крутящего момента, передает AutoExpress.

Дебют автомобиля состоялся в этом году на Женевском автосалоне.

Сообщается, что гибридная силовая установка новинки создана на основе 550-сильного битурбированного мотора V8, объем которого составляет 4.0 литра. Работает мотор в паре с роботизированной коробкой PDK с двумя сцеплениями, в которую интегрирован 136-сильный электрический мотор.

Издание сообщает, что емкость литий-ионных батарей новинки составляет 14.1 кВт·ч, что позволяет автомобилю развивать до 140 километров в час.

Максимальная скорость универсала доходит до 310 километров в час. До "сотни" он разгоняется за 3,4 секунды, пишет korrespondent.net