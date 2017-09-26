Персональный лифт на шестой этаж построил себе житель Китая

Житель китайского города Чунцин построил себе у внешней стены многоквартирного дома персональный лифт на шестой этаж. Причиной этого стали постоянные жалобы его зятя на усталость от подъема по ступеням.

Лифт со стеклянными стенами обслуживает только квартиру мужчины по фамилии Сюн в семиэтажном доме. В настоящий момент у строителя возникли проблемы с властями, поскольку подъемное устройство было сооружено без получения соответствующих разрешений, сообщает South China Morning Post.

Изначально многоэтажные жилые дома, которые массово строили в Китае в 1980-1990 годы, не оборудовались лифтами, что вызывало серьезные проблемы для жителей. В 2016 году власти Чунцина разрешили устанавливать лифты в старых домах при условии одобрения планов их строительства соответствующими техническими органами, пишет vesti.ru

Соседи Сюна пока называют сооруженный им подъемник "самым глупым лифтом в мире".