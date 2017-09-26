Церковный староста спустил 35 тысяч из фонда храма на вино и лошадей

В Британии завершился суд по делу 48-летнего церковного старосты Стивена Кларка из города Алнхем, который растратил 35 тысяч фунтов (47 тысяч долларов), собранных на реконструкцию храма, на вино, отдых в элитных отелях и собственных лошадей. Мужчина получил два года тюрьмы, а также крупный штраф, сообщает The Telegraph.

Кларк был завхозом в церкви Св. Михаила. Он собирал средства на ремонт здания XII века, однако в итоге на руках у британца оказалась сумма, значительно превышавшая нужную. В итоге, на реконструкцию храма Кларк потратил лишь 27 тысяч фунтов, а еще 35 тысяч взял себе.

Священнослужитель путешествовал по стране, отдыхал в элитных заведениях и завел себе несколько лошадей.

Как-то раз Кларк настолько осмелел, что заказал 76 бутылок вина на званый ужин, который провел у себя дома.

Помимо двух лет тюрьмы, британцу предстоят 240 часов принудительных работ и штраф в 36,5 тысячи фунтов, пишет vesti.ru