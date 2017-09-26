Девушка прыгнула с 33-го этажа и выжила. ВИДЕО

14-летняя жительница Китая выжила после того, как спрыгнула с 33-го этажа одного из высотных зданий. К счастью, спасатели смогли разместить на земле в нужном месте надувную подушку. Она смягчила падение девушки, которая в итоге отделалась переломами.

Инцидент произошел поздно вечером 24 сентября в городе Гуанчжоу на юге страны. Девушка находилась в расстроенных чувствах из-за неразделенной любви и стала угрожать покончить с собой, выйдя на открытую террасу здания, сообщает Daily Mail.

Подруга школьницы вместе с прибывшими на место происшествия пожарными и полицейскими пыталась отговорить ее от безрассудного шага, однако безуспешно. Спустя примерно час девушка все-таки прыгнула вниз.

К счастью, за это время спасатели внизу здания смогли разместить на земле надувную подушку. Поскольку снизу девушку не было видно, бригаде на земле пришлось руководствоваться при установке советами своих коллег, находившихся наверху, пишет vesti.ru