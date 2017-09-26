Продажа билетов на зимнюю Олимпиаду-2018 идет низкими темпами

Продажа билетов на состязания зимних Олимпийских игр-2018 в корейском Пхенчхане идет крайне низкими темпами. Организаторам "Белых игр" решили помочь банкиры страны: федерация банков Южной Кореи приобретет олимпийские контрамарки на на сумму 1 млрд вон или 883 тыс. долларов.

"Акция по покупке билетов – это один из способов поддержки Олимпийских игр, учитывая низкие темпы продажи, — цитирует Спортс.Ru председателz Корейской федерации банков Сон Кюн-Э со ссылкой на Reuters. — Мы решили купить билеты на один миллиард вон".

На данный момент продано менее 30% билетов на олимпийские соревнования – всего 315 тысяч из запланированных 1,07 млн. Причем около двух третей от проданных билетов приходится на иностранных граждан. А из 750 тыс. билетов, выделенных для граждан Южной Кореи, сейчас продано лишь 124 тысячи, пишет vesti.ru