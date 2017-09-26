Ежедневная аудитория Instagram выросла до 500 миллионов

Всего за год с момента внедрения "историй" число пользователей, заходящих в Instagram за сутки, выросло на 200 миллионов человек. А ежемесячная аудитория фото- и видеосервиса с того момента увеличилась на 300 миллионов, сообщает CNBC со ссылкой на вице-президента по маркетингу Facebook Кэролин Эверсон.

Так, Instagram показала рост на 160%. Теперь визуальной "соцсетью" пользуются 800 миллионов человек в месяц и 500 миллионов в день. Эверсон также отчиталась об удвоении количества рекламодателей с марта — рекламу своих продуктов в мобильном приложении размещают около 2 миллионов компаний.

Пользователей база Instagram стабильно растет. Для сравнения, Snapchat, у которого Instagram подчистую скопировала "истории", в день пользуются только 173 миллиона человек — только на 30% больше, чем в прошлом году, пишет vesti.ru

Показатель суточной аудитории особенно важен. Такая функция, как "истории", заставляет пользователей возвращаться каждый день — если приложение не будет открыто вовремя, фото и видео друзей исчезнут навсегда.

За два последних года аудитория сервиса увеличилась вдвое: с 300 миллионов в декабре 2014-го до 600 миллионов. Компания начала работу 6 октября 2010 года, а свой первый миллион пользователей привлекла уже два с половиной месяца спустя. В апреле 2012-го стартап был выкуплен Facebook примерно за миллиард долларов.