Молдавские предприниматели смогут избежать уголовной ответственности, если компенсируют нанесенный ущерб

Молдавские предприниматели смогут избежать уголовной ответственности, если компенсируют нанесенный ущерб. Об этом говорили рамках Экономического совета при премьер-министре. Власти предлагают провести реформу санкций в области экономики.

"Если я правильно понял инициативу премьер-министра, он предложил не считать предпринимателя преступником, если он совершил ошибки в экономической деятельности. Ему дают возможность возместить убытки, которые понесло государство или местные органы власти в результате его действий", - сказал председатель Национальной конфедерации патронатов Леонид Череску.



Изменить предлагают Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях. Министр юстиции Владимир Чеботарь отметил, что таким образом на предпринимателей не смогут оказывать давление во время уголовного преследования.



"Это позволит пересмотреть роль и функции госучреждений, в особенности, силовых структур, в процессе контроля, обысков, санкций и наказаний. Мы хотим, чтобы то, что сейчас квалифицируется как экономическое преступление, преступлением не считалось", - министр юстиции Владимир Чеботарь.



Кроме того, обсудили и проблему дублирующихся проверок предпринимателей различными госструктурами. Обсуждение завершится созданием законопроекта, который изучат в правительстве, а затем отправят на рассмотрение в парламент.



