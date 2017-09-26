Андриан Канду предложил оппозиции выбрать лидера, который получит доступ к гостайнам

К диалогу и сотрудничеству призвал оппозиционные партии председатель парламента Андриан Канду. Он предложил оппозиции выбрать лидера, который получит неограниченный доступ к информации о работе властей. В том числе - к государственным тайнам. Чтобы не давать повода для спекуляций, спикер подчеркнул - это не партнерство.

"Предложение сделано. Надеемся, оппозиционные партии проявят политическую мудрость и зрелость, смогут договориться между собой и выдвинут своего представителя, лидера оппозиции", - cказал председатель парламента Андриан Канду.



По словам спикера, в законы готовы внести поправки, чтобы оппозиционный лидер получил доступ на секретные совещания. Назначать его предлагают сроком на четыре года.



Другое предложение сделали гражданскому обществу. НПО призывают активнее участвовать в оценке работы властей.



"Я очень хочу, чтобы наши действия отслеживали и оценивали. Но и чтобы неправительственные организации участвовали в разработке документов. Я предложил выделить госучреждениям специальный бюджет для связей с НПО", - заявил премьер-министр Павел Филип.



Экспертов, которые будут участвовать в разработке законов и постановлений, выберут по итогам конкурса. Премьер добавил, что регистрацию общественных организаций намерены упростить. Занимать она будет не 30 дней, а десять, а выплата членских взносов станет необязательной.







