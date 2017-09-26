От Антарктиды откололся новый гигантский айсберг

Спутниковые снимки показали, что от Антарктиды откололся очередной гигантский айсберг, площадь которого составляет более 250 квадратных километров, передает The Independent.

Издание сообщает, что айсберг откололся от ледника Пайн-Айленд, который отличается самым быстрым темпом таяния.

Снимки со спутника Sentinel-1 были обнародованы сотрудником Делфтского технического университета Стэфом Лермиттом на его Twitter-странице, пишет korrespondent.net

Известно также, что таяние ледника Пайн-Айленд составляет фактически четверть всех потерь льда Антарктидой. В целом, объем потерь оценивают в 45 миллиардов тонн в год.

Снимки были получены 23 и 24 сентября. На них отчетливо заметно появление воды между шельфовым ледником и айсбергом.