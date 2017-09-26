Характер человека и месяц его рождения оказались связаны

Группа ученых выяснила, что у людей, рожденных весной и летом, есть склонность к гипертимии, стойкому приподнятому настроению. "Весенние люди" оптимистичны, легко идут на контакт, стараются видеть в жизни хорошие стороны, но при этом нередко страдают клинической депрессией, пишет "Nation News".

А вот "летние люди" проявляют настойчивость в трудных ситуациях. Одновременно с этим их настроение переменчиво, периоды активности сменяются периодами пассивности.

Рожденные осенью редко подвержены депрессиям, но они конфликты и раздражительны. Люди, родившиеся зимой, страдают не только депрессиями. Они также склонны к психическим заболеваниям, сильно переживают из-за жизненных неудач.



Правда, среди "зимних людей" много тех, кто добивается серьезных высот в социальном плане. Несмотря на выявленные особенности, ученые подчеркивают, что месяц рождения не так сильно влияет на судьбу человека по сравнению с его окружением и воспитанием, пишет meddaily.ru