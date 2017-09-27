Тендер на закупку новых автобусов отменен

Национальное агентство по рассмотрению жалоб (ANSC) отменило тендер на закупку новых автобусов, который проводила столичная мэрия. Агентство отменило тендер после жалобы одного из ее участников — компании Eximotor.

По информации Eximotor, условия тенедера благоприятствовали одному из конкурентов. Речь идет о технических спецификациях: максимальной длине автобуса, минимальной мощности мотора и числу передач в коробке передач.

Также компания Eximotor просила пересмотреть условие тендера, согласно которому считается преимуществом предоставление автобуса для тестирования в городских условиях.

В столичном Автобусном парке объяснили свое требование о длине автобусов размерами ремонтной базы и спецификой кишиневских улиц. Там также сообщили, что один из производителей предоставил им автобусы для тестирования по собственной инициативе.

В результате ANSC отклонил претензии Eximotor, касающиеся технических характеристик автобусов, но удовлетворил претензии насчет преимущества в виде предварительного тестирования транспорта.

О проведении тендера на закупку новых автобусов столичная мэрия объявила в середине августа. На эти цели в городской казне предусмотрено 20 млн леев. Основные требования к новому транспорту: наличие кондиционеров, трех дверей и низкий пол.

Ранее в мэрии сообщали, что предложения на участие в тендеры поступили от румынских производителей — шесть автобусов, Китая — девять автобусов и Белоруссии — восемь автобусов. Известно, что в среднем новые автобусы стоят €170-200 тыс,сообщает point.md