Пожар на складе боеприпасов под Винницей: эвакуированы тысячи человек

В результате пожара в ночь на среду на военных складах недалеко от села Калиновка в Винницкой области пострадала женщина. Около 30 тысяч человек эвакуированы.

Пожар на складах минобороны начался около 22 часов во вторник.

По информации пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины, пожар на территории арсенала военной части в Калиновке Винницкой области в общей сложности охватил 10 процентов складов.

На арсенале в Калиновке, как сообщали ранее местные власти, хранилось около 83 тыс. тонн боеприпасов, сообщает ВВС.

Очевидец событий из Винницы рассказал Украинской службе Би-би-си, что в самом городе слышны взрывы, из окон "видны вспышки".

Украинские власти распорядились закрыть воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке и изменили маршруты 14 поездов.

Как сказал Украинской службе Би-би-си пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, эвакуируют жителей сел Калиновка, Павловка и Сальник.

Прибывший на место происшествия премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что в качестве предварительной версии возгорания складов рассматривается внешний фактор.

"Пока предварительно мы считаем, специалисты считают, что это не самовозгорание, то есть была внешняя причина", - сказал Гройсман в эфире телеканала "Прямой".