Король Саудовской Аравии издал указ, предписывающий начать выдавать женщинам водительские права к июню 2018 года.
До сегодняшнего дня Саудовская Аравия остается единственной страной, где женщинам запрещено водить автомобиль. Женщин, добавившихся этого права, часто арестовывали.
Кампания за право саудовских женщин садиться за руль автомобиля длится уже много лет, но против этого "новшества" выступали традиционно консервативные богословы, сообщает ВВС
Саудовское государственное информационное агентство сообщает, что "королевский указ регулирует правила дорожного движения, в том числе и выдачу водительских прав мужчинам и женщинам, на равной основе".
Согласно королевскому указу в стране создается специальная комиссия, состоящая из представителей министерств внутренних дел, финансов, труда и социального развития, который должен определить, как именно претворить в жизнь это решение короля.
Король постановил, что указ должен быть окончательно реализован к июню 2018 года.
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авторы DW