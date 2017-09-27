"Мы идем, чтобы получить власть..."-заявил генеральный секретарь партии Майи Санду

Партия действия и солидарности, возглавляемая Майей Санду, надеется на треть мандатов после следующих парламентских выборов. Об этом заявил генеральный секретарь партии Игорь Гросу в рамках передачи „Important” на телеканале TVC21. По словам Игоря Гросу, треть мандатов даст партии такую позицию, которая позволит ей обусловить возможные альянсы. „Как любая партия, которая участвует в выборах, мы идем, чтобы получить власть”, - сказал секретарь ПДС, сообщает ipn.md

Игорь Гросу заявил, что ПДС категорически исключает альянс с ДПМ и ПСРМ в следующем парламенте. В то же время формирование ведет переговоры с Партией „Платформа достоинство и правда ”для возможного сотрудничества на выборах, но сначала хочет увидеть, как будут намечены избирательные округа. „Мы готовы вести переговоры со всеми партиями, если останется эта система. Мы готовы говорить и с физическими лицами, если появится кандидат в избирательном округе с электоральным потенциалом, авторитетный для электората в ситуации, если будет только один тур”, - сказал Игорь Гросу.

Политический комментатор Валериу Осталеп отметил, что формирование Майи Санду получит не более 20 мандатов в следующем парламенте. Валериу Осталеп добавил, что ПДС должна очень хорошо знать, что будет делать в следующем парламенте – будет в оппозиции или войдет в альянс с ПСРМ или ДПМ,сообщает point.md