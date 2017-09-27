300 детсадов в Молдове не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам

Национальное агентство продовольственной безопасности обнародовало результаты проверок в школах и детсадах. Их проводили в августе и сентябре по всей стране.

Установлено, что пищеблоки более 300 детсадов не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Нарушения обнаружены также более чем в 250 школах.



Основные выявленные проблемы - отсутсвие вентиляции, устаревшее оборудование и некачественная посуда. Также в пишеблоках не хватает поваров и посудомоек.



В некоторых учебных заведениях нет газовых плит и холодильников. Восемь детсадов в Леовском районе и один в Ниспоренском не подключены к водопроводу и канализации. В ряде образовательных учреждений Бричанского, Бассарабяского, Новоаненского и Рышканского районов летом так и не было ремонта.



И все же инспекторы констатировали улучшение ситуации по сравнению с прошлым годом. Из более тысячи 200 проверенных детсадов только 923 соответствуют требованиям - это почти на 190 больше, чем в 2016-ом. Что касается школ, то из тысячи 147 проверенных почти 900 могут принимать учащихся без проблем. Годом ранее их было на 200 меньше.



