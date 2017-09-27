Видео взрывов под Винницей

В сети появилось видео взрывов на военных складах в городе Калиновка, Винницкой области.

По информации автора, ролик был записан сегодня в 8.00. На кадрах видно, как на горизонте, из-за деревьев разлетаются осколки и поднимается дым.



"Сила взрывов не изменилась, но уменьшилась частота. В Калиновке отключили воду, газ, электричество еще есть, интернет. Остались люди. Они еще бегают. Милиция. Вчера вечером вывозили людей из Калиновки", – рассказал автор.



Также он сказал, что есть слухи о мародерстве, но они не подтверждены, передает korrespondent.net.

В свою очередь местные власти сообщают, что взрывы в Калиновке гремят с частотой до трех в минуту. Об этом рассказал первый заместитель председателя Винницкой областной госадминистрации Андрей Гыжко в комментарии 112 Украина. По его словам, сейчас "принимаются все меры, чтобы не было распространения огня".

Вечером 26 сентября начались взрывы на территории арсенала Минобороны Украины вблизи города Калиновка. По данным, имеющимся в открытых источниках, на складах хранится 188 тысяч тонн боеприпасов – 10 тысяч условных вагонов, включая ракеты для РСЗО Смерч, Ураган и Град.



С территории Винницкого и Калиновского районов уже эвакуировали около 30 тысяч человек.