Твиты стали длиннее 140 символов, но пока не у всех

Социальная сеть Twitter анонсировала отмену лимита в 140 символов для сообщений. В настоящее время тестируются сообщения размером в 280 символов. Информация об этом была размещена в официальном блоге соцсети.

Однако пока новый размер сообщений доступен не для всех пользователей. Отмечается, что в начале компания хочет испытать новую концепцию на относительно небольшой группе пользователей, передает korrespondent.net.

По части нововведения представители Twitter отмечают, что в ряде стран получили популярность длинные твиты, которые не помещаются в лимит 140 символов. Прежде всего речь идет об англоязычном сегменте.