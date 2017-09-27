Журналистку Дарью Асламову не впустили в Молдову

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что намерен разобраться с данным случаем Известную журналистку "Комсомольской правды" Дарью Асламову не впустили в Молдову.

Она прилетела в молдавскую столицу рейсом Бухарест-Кишинев, однако в аэропорту сотрудники Пограничной полиции проводили ее обратно в этот же самолет.

И она улетела в Бухарест, где в данный момент находится.

Президент республики Игорь Додон заявил в интервью Sputnik, что намерен разобраться с этим случаем.

"Мне только что сообщили. Разбираемся", — сказал Додон.

По словам президента, интервью должно было состояться в среду, 27 сентября.

"Я должен был давать ей интервью. На прошлой неделе согласовали", — сказал Додон, пояснив, что уже подан запрос на получение информации о причине отказа журналистке во въезде в республику.

В пресс-службе Пограничной полиции сообщили Sputnik, что журналистка не указала цель визита.

"Речь о запрете не идёт. Этот человек не указал цель визита в Молдову, поэтому на границе было отказано во въезде", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Читать далее: https://ru.sputnik.md/society/20170926/14751521/jurnalistu-moskovskoi-komsomolki-zapretili-viezd-v-moldovu.html