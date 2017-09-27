В Иерусалиме археологи нашли кувшин с обезглавленными жабами

Израильские археологи обнаружили кувшин с обезглавленными жабами, вскрыв в ходе раскопок в Иерусалиме гробницу возрастом четыре тысячи лет, сообщило Управление древностей страны.

Ученые связывают находку с обрядом подношения усопшим, но не берутся однозначно судить, что именно означали земноводные с отсеченными головами с точки зрения древних жителей Ханаана, пишет РИА Новости

"Когда мы отвалили камень, закрывавший вход в гробницу, то с волнением обнаружили нетронутые чаши и кувшины. В одном из них, к нашему удивлению, нашлась горстка мелких костей. Проведенные исследования позволили установить, что это останки по меньшей мере девяти жаб. Интересно, что их предварительно обезглавили", — сказали руководители раскопок Шуа Кисилевич и Зоар Туржеман-Яфе.