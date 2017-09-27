Из-за проблем со здоровьем лидера Aerosmith отменены концерты в Южной Америке

Американская группа Aerosmith отменила концерты в рамках тура по Южной Америке из-за проблем со здоровьем 69-летнего лидера группы Стивена Тайлера.

"К сожалению, из-за неожиданных проблем со здоровьем солист группы Стивен Тайлер обратился за медицинской помощью, врачи посоветовали ему в настоящее время ограничиться от переездов и выступлений. Поэтому последние четыре концерта в Южной Америке будут отменены", - говорится в заявлении, опубликованном на странице певца в Twitter.

Согласно заявлению, отменяются концентры в Бразилии, Чили, Аргентине и Мексике, которые должны были состояться в конце сентября и начале октября, передает korrespondent.net.

"Мне очень жаль, я чувствую, как будто подвел вас… Я не смогу продолжить четыре последних концерта этого тура. Я вернулся в США по настоянию врачей вчера вечером после выступления в Сан-Паулу. Пожалуйста, не волнуйтесь, моей жизни ничего не угрожает, но мне необходимо решить (эту проблему - ред.) незамедлительно, немного отдохнуть и срочно получить медицинскую помощь… Обещаю, что вернусь", - написал певец, обращаясь к своим поклонникам.