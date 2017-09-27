В США рэпер решил доказать плоскость Земли

Американский рэпер Робби Рэй Симонс (B.o.B) решил доказать, что Земля плоская, и для этих целей организовал сбор средств на строительство спутника.

Свою кампанию он запустил на краудфандинг-платформе GoFundMe. Чтобы привлечь максимальное количество людей к своей затее, он призвал их спонсировать проект ради доказательство его собственной неправоты.

"Я ищу изгиб Земли", - добавил исполнитель.

К настоящему моменту B.o.B собрал 651 доллар из 200 тысяч необходимых для реализации его идеи, передает korrespondent.net.

Рэпер B.o.B - 28-летний исполнитель, на счету которого выпуск трех студийных альбомов. Он также известен тем, что неоднократно поднимал в соцсетях вопрос о форме Земли. Кроме того, исполнитель обвинил космическое агентство NASA в заговоре.