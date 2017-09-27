США выделят деньги на ремонт Церкви Успения Пресвятой Богородицы из Каушан

США предоставят Молдове грант в размере 200 тысяч долларов для продолжения работ по реставрации и консервации Церкви Успения Пресвятой Богородицы из Каушан. Объявление сделал посол США Джеймс Петтит в ходе недавнего посещения святой обители. Ранее США выделили 150 тыс. долларов для работ по спасению церкви.

По словам председателя района Николая Горбана, продолжаются работы первого этапа восстановления церкви. Делаются образцы росписи на куполе и на боковых стенках церкви, после чего работы будут остановлены до марта-апреля следующего года. Впоследствии, говорит председатель района Кэушень, росписи будут открыты, чтобы проверить, если хорошо приклеились к стенам и не содержат трещин или пузырьков воздуха.



„Если дела пойдут хорошо, это означает, что весной работы продолжатся. II этап работ состоит из снятия старой крыши и установки куполов. Проект разработан на четыре года”, - рассказал глава районной администрации для ipn.md.



По его словам, Церковь Успения Пресвятой Богородицы была построена в XVI-XVII веках.