Морской котик поймал хулигана в дельфинарии в Санкт-Петербурге

Морского котика, поймавшего нетрезвого нарушителя в дельфинарии в петербургском Купчино, накормят тортом из рыбы и отведут на пляж, сообщил РИА Новости в среду представитель учреждения.

По его словам, в ночь на 25 сентября нетрезвый мужчина выломал дверь заднего входа и проник в дельфинарий, однако вынужден был позвать на помощь охрану, испугавшись гулявшего внутри здания морского котика, пишет РИА Новости



"Мы его отведём на пляж и подарим ему торт из селёдки и мойвы. Скорее всего, это будет на следующей неделе", — сказал представитель дельфинария.



Он пояснил, что обычно морские котики по ночам "гуляют по территории внутри здания". "Когда охранники пришли, то увидели, что злоумышленник зажат в углу, котик стоит рядом и не выпускает его, а тот орёт не своим голосом: "Уберите его!" Котика убрали, посадили в вольер, вызвали наряд полиции, и этого человека увезли", — добавил собеседник агентства, отметив, что несмотря на дружелюбный характер, морские котики в дельфинарии могут и укусить.

По словам представителя регионального ГУМВД, звонок в полицию поступил около часа ночи. Нетрезвого нарушителя 1990 года рождения доставили в отдел полиции, где на него был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", добавил представитель ведомства.







